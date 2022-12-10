В МИД России пообещали помочь в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Россия готова оказывать содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом 10 декабря заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
Он подчеркнул, что Москва, в частности, готова помогать в организации трехсторонних встреч в России.
«Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Гончар подчеркнул, что разглашение деталей переговоров не всегда идет на пользу. Свой вклад в этот процесс урегулирования конфликта, по словам дипломата, может внести и трехсторонний межпарламентский диалог.
В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в способствовании заключению мирного договора между Баку и Ереваном.
В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что до подписания мирного договора между Баку и Ереваном необходимо отвести войска от границы и внедрить механизмы мониторинга.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать.
Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.