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Грузовик с мандаринами перевернулся на трассе под Челябинском

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Фото: Соцсети
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В Челябинской области перевернулась фура с мандаринами. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на 1838 км трассы М-5 «Урал» ранее в этот день. Перевозящая мандарины фура Volvo перевернулась после столкновением с остановившимся из-за неисправности «КамАЗом».

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В МВД уточнили, что водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию, пишет REGNUM. На опубликованных в соцсетях кадрах можно видеть, мандарины разлетелись по всей трассе. Перевозящая их фура осталась лежать на боку, отмечает телеканал «360».

Очевидцы инцидента утверждали, что запах фруктов в настоящий момент слышен издалека, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Местные жители предлагали «затариться» мандаринами на месте аварии, а самые предприимчивые даже решили «замутить бизнес», отмечает Life.ru.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Водителя Volvo привлекли к административной ответственности за превышение скорости. Выяснилось, что для него это 12-е нарушение за год.

3 декабря нутрициолог Grow Food Елена Свиридова рассказала «Известиям» о пользе и вреде мандаринов.

В декабре 2021 года диетолог Анна Белоусова рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз. В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметила, что оптимальным количеством является три мандарина, поскольку в период новогодних праздников хочется съесть что-то еще, а при слишком большом количестве этого фрукта пищеварительная система может не справиться и спровоцировать псевдоаллергию. Диетолог также сообщила, что разницы в калорийности между зелеными и желтыми мандаринами не существует, поскольку содержание сахара в них одинаковое.

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