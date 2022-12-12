Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана

Российские дипломаты раскритиковали заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о военном сотрудничестве Ирана и РФ. Комментарий посольства в понедельник, 12 декабря, приводит ТАСС.

Отмечается, что заявления Клеверли «целиком надуманные».

«Британской стороне хорошо известно, что инсинуации о военных поставках Ирана в Россию, которые якобы осуществляются в обмен на российскую военно-техническую поддержку, являются целиком надуманными», — подчеркнули сотрудники дипмиссии в Лондоне.

Они также указали на то, что Москва «привержена соблюдению национального законодательства и норм международного права в своем сотрудничестве с третьими странами».

В посольстве призвали Клеверли вместо попыток дискредитировать РФ критически взглянуть на кампанию по накачиванию Украины оружием. Отмечается, что подобная «помощь» лишь отдаляет завершение боевых действий и наносит серьезный ущерб мирному населению Донбасса.

«Со своей стороны имеем в виду внимательно фиксировать все факты причастности Лондона и других западных столиц к финансовому поощрению и вооружению киевского режима <...> Разумеется, подобные преступные действия будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — заявили дипломаты.

3 декабря спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли рассказал, что Вашингтон намерен всячески противодействовать якобы имеющему место экспорту иранского оружия в РФ.

Ранее, 17 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Он подчеркнул, что такими заявлениями Запад пытается оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму.

5 ноября глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не соответствует действительности.

До этого, 27 октября, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках. Он добавил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам создают опасный прецедент для работы ООН.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными об использовании армией России иранских дронов.