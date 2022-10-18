Кремль не располагает данными об использовании армией России иранских дронов

В Кремле не располагают информацией о закупке и использовании российской армией иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил во вторник, 18 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы использует иранские дроны в операции на Украине.

«Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника с российскими наименованиями». На повторный вопрос об иранских дронах пресс-секретарь президента ответил также отрицательно, посоветовав переадресовать его в Министерство обороны РФ. «Нет, такой информации у нас нет. Остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — сказал Песков.

Ранее, 17 октября, в США сообщили, что в Вашингтоне намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что он якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. Отмечалось также, что эти санкции распространятся в том числе на третьи стороны, якобы оказывающие помощь России и Ирану в осуществлении поставок вооружений.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По словам издания, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

29 августа газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.



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