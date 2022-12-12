Российский предприниматель Михаил Фридман не обращался в посольство РФ в Великобритании. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев, мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное. Возможно, что шум, который поднялся, оказался преувеличен. Никаких обращений, а также ответов от британского ведомства мы не получали с тех пор», — отметил дипломат.

3 декабря британские СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали 58-летнего российского бизнесмена. Позже появилась информация, что в отмывании денег обвинили именно Михаила Фридмана. Альфа-банк опроверг подобные сообщения, указав, что бизнесмен не имеет никакого отношения к истории с задержанием.

Андрей Келин также рассказал в беседе с «Известиями», что присутствие российского бизнеса сейчас свелось почти до минимума из-за недоверия к британским властям, которые нагнетают санкции, в том числе персональные.

«В лучшие времена, до 2018 года, здесь были многие представительства российского бизнеса (порядка 60 наших представительств и фирм), на бирже торговались российские государственные обязательства, а по консолидации капитала Лондон занимал одно из первых мест. После 2018 года британским правительством был взят курс, который постепенно подталкивал российский бизнес уходить отсюда», — напомнил дипломат.

В интервью «Известиям» он также рассказал о роли Лондона в разжигании конфликта на Украине и о вероятности разрыва дипотношений РФ и Великобритании.

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