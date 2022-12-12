Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швеции заявили об увеличении нового пакета военной помощи на 50%
Мир
Пушков назвал французского генерала идиотом за призыв к ударам 9 мая
Мир
Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана
Мир
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Экономика
Иностранным авиакомпаниям хотят ужесточить допуск к полетам в Россию
Экономика
Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году
Экономика
Девелоперы начали скупать ТЦ для стройки жилья на их месте
Общество
Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели
Армия
Пушилин заявил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения
Общество
Более 50 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за непогоды
Общество
Казанский аэропорт приостановил работу до 12 декабря из-за непогоды
Мир
Кулеба сообщил об отсутствии у Берлина планов по передаче танков Киеву

Михаил Фридман не обращался в посольство РФ в Великобритании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский предприниматель Михаил Фридман не обращался в посольство РФ в Великобритании. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Причина в следствии: в чем минюст США обвинил пятерых россиян
Сколько займет процесс их экстрадиции и возможен ли обмен

«И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев, мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное. Возможно, что шум, который поднялся, оказался преувеличен. Никаких обращений, а также ответов от британского ведомства мы не получали с тех пор», — отметил дипломат.

3 декабря британские СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали 58-летнего российского бизнесмена. Позже появилась информация, что в отмывании денег обвинили именно Михаила Фридмана. Альфа-банк опроверг подобные сообщения, указав, что бизнесмен не имеет никакого отношения к истории с задержанием.

Андрей Келин также рассказал в беседе с «Известиями», что присутствие российского бизнеса сейчас свелось почти до минимума из-за недоверия к британским властям, которые нагнетают санкции, в том числе персональные.

«В лучшие времена, до 2018 года, здесь были многие представительства российского бизнеса (порядка 60 наших представительств и фирм), на бирже торговались российские государственные обязательства, а по консолидации капитала Лондон занимал одно из первых мест. После 2018 года британским правительством был взят курс, который постепенно подталкивал российский бизнес уходить отсюда», — напомнил дипломат.

В интервью «Известиям» он также рассказал о роли Лондона в разжигании конфликта на Украине и о вероятности разрыва дипотношений РФ и Великобритании.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с нами контакты»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022