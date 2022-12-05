В Альфа-банке опровергли арест Фридмана

Основатель Альфа-банка Михаил Фридман не находится под арестом. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — отметили в Альфа-банке.

Ранее, 3 декабря, британская газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила о том, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином задержали еще двух человек, которые также проходят по тому же делу. Среди них — 35-летний мужчина, работавший в доме бизнесмена.

Позднее появилась информация о том, что задержанным может являться российский предприниматель Михаил Фридман.

Тогда же российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ. Диппредставительство потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвокатов.

Михаил Фридман — российский предприниматель, миллиардер. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.