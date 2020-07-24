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Тайное становится слитым: данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Также продаются базы других крупнейших кредитных организаций с актуальными балансами счетов
Фото: Depositphotos
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Тайное становится слитым: данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть
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2020-07-16 12:51:21
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На форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов Альфа-банка и других крупнейших финансовых организаций. В тестовом фрагменте, который оказался в распоряжении «Известий», содержатся ФИО, город проживания, баланс счёта, мобильный телефон. «Известиям» удалось подтвердить наличие у пользователей из базы счетов в Альфа-Банке, а два из них сообщили об актуальности баланса. В самой кредитной организации «Известиям» заявили, что проводят расследование инцидента. Эксперты считают, что данные утекли через инсайдеров.

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Продолжают течь

В даркнете 22 июня появилось сообщение о продаже базы данных клиентов крупнейших российских банков. Продавец не уточнил «Известиям», какой объём записей у него на руках, но заверил, что готов выгружать по 5 тыс. строк с информацией в неделю.

В распоряжении «Известий» оказался скриншот тестового фрагмента базы Альфа-банка, в котором содержится 64 записи. В каждой из них есть полные ФИО, город проживания, мобильный телефон гражданина, а также баланс счета и дата обновления документа.

«Известия» проверили содержащиеся в тестовом фрагменте мобильные телефоны через Систему быстрых платежей, где при введении номера можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии. Десять из десяти произвольно выбранных записей совпали.

утечка
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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По этим номерам удалось дозвониться до шести клиентов. Двое из них подтвердили, что имеют счёт в Альфа-Банке и подтвердили актуальность баланса. Ещё четыре собеседника отказались подтверждать или опровергать принадлежность к Альфа-банку и сумму на счёте. Оставшиеся четыре человека не подняли трубку.

В Альфа-Банке «Известиям» подтвердили, что они знают об утечке данных нескольких десятков клиентов. В кредитной организации уточнили, что часть информации уже не актуальна. Сейчас проводится расследование инцидента. Исходя из формата данных, утечка произошла не из внутренних систем банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Деньги клиентов находятся в безопасности, потому что имеющаяся у мошенников информация не позволяет получить доступ к счетам, подчеркнули в Альфа-Банке.

— По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности, — добавили в пресс-службе.

Не единственный

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Продавец базы Альфа-Банка сообщил «Известиям», что располагает также конфиденциальной информацией клиентов других кредитных организаций, в том числе — МКБ и ВТБ. На вопрос об актуальных базах для колл-центра, он сообщил, что располагает «свежей выгрузкой по МКБ». Объём покупки — от 100 записей по цене от 30 рублей за строчку при актуальном балансе от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Если баланс выше 300 тыс. рублей, то стоимость повысится до 50-60 рублей за строчку. По словам собеседника, формат данных совпадает с таблицей Альфа-банка.

— Могу продать выгрузку клиентов ВТБ с балансом от 500 тыс. рублей с обновлением от 17 июля по 100 рублей за запись, — утверждает продавец. Однако получить тестовые фрагменты этих баз «Известиям» не удалось.

Газета также связалась с ещё двумя продавцами, которые предложили сведения о пользователях «Газпромбанка», ВТБ, Почта Банка, Промсвязьбанка, банка «Хоум Кредит». Пробники они не предоставили. Продавцы выразили готовность поставлять актуальные данные сразу большими объёмами — от 1 тыс. до 10 тыс. записей в неделю. Минимальный размер базы для продажи — от 100 записей по цене не менее 29 рублей за одну. По словам собеседников, они ориентируются на работу с колл-центрами.

утечка
утечка данных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В той же теме на теневом форуме появилось объявление о поиске работников «Норвик Банка» для «сотрудничества на взаимовыгодных условиях».

«Известия» направили запросы в указанные организации. Банк «Хоум Кредит» не подтверждает утечки данных клиентов, сообщили в его пресс-службе. Все данные клиентов находятся в сохранности, добавили там.

В ВТБ не зафиксировали случаев утечки персональной информации, говорится в ответе пресс-службы банка. Остальные кредитные организации оперативно не прокомментировали «Известиям» ситуацию.

Закрыть кран

Сведения об остатке средств на счёте относятся к банковской тайне. Знание подобных конфиденциальных деталей, которые должны защищаться финансовой организацией, упрощает задачу злоумышленников, которые крадут деньги с помощью методов социальной инженерии.

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Мошенники общаются с клиентами от лица сотрудников банков или других доверенных организаций, а также госорганов. Одна из распространённых схем — звонок якобы от службы безопасность кредитной организации с сообщением о переводе на неизвестный счёт. Чтобы предотвратить «опасную операцию», гражданину предлагают сообщить код из СМС, который на самом деле подтверждает перечисление средств на счёт злоумышленника. В последнее время российские банки наблюдали бум такого рода мошенничеств. Чем больше злоумышленникам известно про жертву, тем проще им вызвать доверие и достичь цели — завладеть денежными средствами.

Существует два пути попадания баз на чёрный рынок. Один из них — «слив» данных инсайдером из банка или из компании-партнёра финансовой организации: коллекторских агентств, колл-центров, кредитных брокеров. Второй вариант — через уязвимости дистанционного банковского обслуживания, либо из облачных Систем управления взаимоотношениями с клиентами, которые используют внешние колл-центры, — полагает основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Поиск и найм сотрудников банков и операторов связи — широко распространённая практика на чёрном рынке, утверждает он. Существуют отдельные команды, которые специализируются на подборе нужных людей для «пробивщиков» и торговцев данными. Через форумы в даркнете продаются различные базы с персональной информацией работников в этой сфере. Это значительно упрощает процесс вербовки инсайдеров, добавил он.

утечка
утечка данных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Причина продолжающихся утечек — в неэффективных вложениях в безопасность, считает Ашот Оганесян. Компании зачастую защищают свои системы от взлома извне, но не от инсайдеров.

— Гораздо проще найти нелояльного работника и договориться с ним о сотрудничестве, чем взломать систему информационной безопасности снаружи. Также действует чуть более сложная схема, когда свой человек внедряется в конкретный банк, — рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

При этом, если звонящий мошенник знает баланс или другие конфиденциальные данные, то у гражданина возникает более высокий уровень доверия, согласен эксперт. Поэтому актуальные данные клиентов — это то, за что готовы платить мошенники.

В ЦБ на момент публикации не ответили на вопрос о том, известно ли регулятору об утечках персональных данных кредитных организаций, а также о том, какие меры принимаются для минимизации ущерба от них.

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