В Иркутске загорелся спа-салон

В Иркутске днем в воскресенье, 11 декабря, загорелся семейный спа-салон. Площадь пожара составила более 350 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 21:26 [16:26 мск] в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре в семейном спа-клубе в поселке Молодежном на улице Трактовой. На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Причины произошедшего не называются. Информации о пострадавших также не поступало.

Ранее 11 декабря пожар вспыхнул в Воронеже в здании бывшего общежития. В результате происшествия эвакуировали 26 человек. Также сообщалось о пострадавших.