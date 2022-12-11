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В Воронеже вспыхнул пожар в здании бывшего общежития

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Фото: соцсети
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Крупный пожар вспыхнул 11 декабря в Воронеже в здании бывшего общежития. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло по адресу: улица Березовой Рощи, дом № 36а.

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«В результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме повреждены огнем домашние вещи в комнате на восьмом этаже на площади 30 кв. м. По оперативной информации, есть пострадавшие. Сотрудниками пожарной охраны эвакуировано 26 человек, спасено 12 человек. Пожар ликвидирован в 18:53», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 46 человек и 12 единиц техники, отметили в МЧС.

Накануне на востоке Москвы загорелось здание на территории завода «Станкоагрегат». По предварительной информации, загорелось одноэтажное здание. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещение. Сообщения о пострадавших не поступали.

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