Обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Шлензак в своей статье от 9 декабря сравнил нынешнюю ситуацию в стране с обстановкой в Речи Посполитой перед ее разделом между великими державами во второй половине XVIII века.

«В то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости», — объяснил колумнист.

По его словам, сегодня власти Варшавы руководствуются теми же принципами, так как правящая в республике консервативная партия Право и справедливость опирается на «безальтернативность» союза с США. Оппозиционная фракция «Гражданская платформа», в свою очередь, делает ставку на Европейский союз, считает Шлензак.

По его мнению, сейчас две политические силы объединяет только украинский вопрос, в который обе партии хотели бы вовлечь страну.

«Но, к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, еще одно доказательство того, что Польша не является независимой», — резюмирует журналист.

Накануне читатели польской газеты Interia сошлись во мнении, что причиной роста бедности в стране стала лояльность властей к Украине и их беженцам. Пользователи раскритиковали правительство после публикации исследования, согласно которому финансовое положение жителей страны значительно ухудшилось в 2022 году. По мнению экспертов, проблема может серьезно обостриться в следующем году.

4 декабря офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша планирует отправить своих военных на территорию Украины под предлогом поддержки киевского режима, чтобы в дальнейшем захватить Западную часть страны в тех территориях и городах, которые входили в состав страны в 1939 году.

Ранее в тот же день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины. По его словам, об этом свидетельствует поступающая в спецслужбу информация. Он добавил, что Варшава нацелена на инициативные и настойчивые действия, так как боится, что «старшие» партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой вопреки желанию украинцев и поляков.

До этого, в апреле, Нарышкин сообщал, что Варшава и Вашингтон обсуждают план по «воссоединению» Польши с Западной Украиной. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.