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Поляки обвинили лояльность властей к Украине в резком росте бедности

Граждане Польши обвинили лояльность властей к Украине в резком росте бедности
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Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH
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Читатели польской газеты Interia сошлись во мнении, что причиной роста бедности в стране стала лояльность властей к Украине и их беженцам. Комментарии появляются под статьей об экономических итогах года, опубликованной 8 декабря.

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В материале приводится доклад благотворительного проекта «Благородный подарок», согласно которому финансовое положение жителей Польши значительно ухудшилось в 2022 году. По мнению экспертов, проблема может серьезно обостриться в следующем году.

«А сколько денег ушло на Украину?» — поинтересовался читатель Mareczek.

«Правительство и телевидение говорят совсем другое. Каким надо быть лузером, чтобы после 20 лет экономического роста Польши форсировать всё за два года? Достаточно было просто не мешать, не участвовать на Украине, не раздавать деньги богатым украинцам», — написал samo dno.

«Главное, чтобы у украинцев было всё хорошо, за них не жалко даже отдать жизнь. Если эти братья Дуды сами ее у нас не заберут», — отметил Władek.

«Помощь Украине — это Польша в руинах, но правители Польши беднее не станут и, наверное, даже заработают на этом. Поляки, когда вы проснетесь?» — поинтересовался пользователь с ником Polak.

«Главное, что есть деньги на пушки, самолеты и ракеты. Военная техника защитит голодных поляков!» — написал zero.bog.

30 ноября сообщалось, что власти Польши с марта 2023 года намерены обязать украинских беженцев платить за жилье. Отмечалось, что принято решение о том, что после 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки. Если проживание превысило 180 дней, то оплачивать уже придется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей) в сутки.

21 ноября глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой.

В начале ноября сообщалось, что власти Польши намерены обновить закон об оказании помощи беженцам с Украины, планируя отменить выплаты социальных пособий тем, кто покидает республику.

В этом же месяце газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

В конце октября газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать украинских беженцев. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

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