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В Москве отменено или задержано более 45 рейсов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Более 45 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание» за 11 декабря.

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Так, в Шереметьево отменено пять и задержано семь рейсов. В Домодедово задержано 23 вылета. Во Внуково задержано шесть рейсов, а также отменено еще пять. В Жуковском были задержаны три рейса.

Ранее утром в этот день сообщалось об отмене или задержке по меньшей мере 57 рейсов из Внуково, Домодедово и Шереметьево.

По данным метеостанции на ВДНХ на 11 декабря, менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм снега, что составляет 20% месячной нормы. Также в этот день столицу накрыл густой туман, из-за чего видимость на отдельных участках упала до нуля.

Накануне, 10 декабря, сообщалось об отмене по меньшей мере 34 рейсов из-за снегопада. Больше всего изменений в полетах самолетов произошло из аэропорта Внуково.

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