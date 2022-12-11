В Москве отменено или задержано более 45 рейсов

Более 45 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание» за 11 декабря.

Так, в Шереметьево отменено пять и задержано семь рейсов. В Домодедово задержано 23 вылета. Во Внуково задержано шесть рейсов, а также отменено еще пять. В Жуковском были задержаны три рейса.

Ранее утром в этот день сообщалось об отмене или задержке по меньшей мере 57 рейсов из Внуково, Домодедово и Шереметьево.

По данным метеостанции на ВДНХ на 11 декабря, менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм снега, что составляет 20% месячной нормы. Также в этот день столицу накрыл густой туман, из-за чего видимость на отдельных участках упала до нуля.

Накануне, 10 декабря, сообщалось об отмене по меньшей мере 34 рейсов из-за снегопада. Больше всего изменений в полетах самолетов произошло из аэропорта Внуково.