Москву после снегопада накрыл густой туман

Густой туман опустился на Москву утром 11 декабря после сильного снегопада, видимость упала практически до нуля, в городе действует «желтый» уровень погодной опасности.

По информации «Известий», на МКАД не прекращает дежурство спецтехника, которая помогает вытаскивать из заносов застрявшие машины. Водители на дорогах ведут себя осторожно. Тем не менее в городе наблюдаются аварии.

Туману в Москве предшествовал сильный снегопад. Как сообщили ранее в этот день на метеостанции на ВДНХ, менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм снега, что составляет 20% месячной нормы.

При этом синоптики предупредили, что снег с дождем будет продолжаться до вторника. На этом фоне в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются гололед и снежный накат на дорогах.

Из-за непогоды в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево по состоянию на 8:28 11 декабря были задержаны или отменены по меньше мере 57 рейсов.

Ранее в этот день специалисты российского Гидрометцентра опубликовали прогноз на воскресенье для жителей Москвы и области. Погода предстоит облачная, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов мороза.