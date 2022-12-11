Более 55 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада
По меньшей мере 57 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания» от 11 декабря.
По данным на 08:28, во Внуково пять рейсов задержаны и четыре отменены, в Домодедово — 35 рейсов задержаны, в Шереметьево — 11 рейсов задержаны и два отменены.
По данным метеостанции на ВДНХ на 11 декабря, менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм снега, что составляет 20% месячной нормы.
При этом синоптики предупреждают, что снег с дождем будут продолжаться до вторника. На этом фоне в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются гололед и снежный накат на дорогах. Из-за неблагоприятных метеорологических условий в Москве действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.
Ранее в этот день специалисты российского Гидрометцентра опубликовали прогноз на воскресенье для жителей Москвы и области. Погода предстоит облачная, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов мороза.