Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские беженцы выступили против выселения из отеля в Хорватии
Недвижимость
Скидки на новостройки в России достигли уровня в 20%
Мир
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
В США заявили о выгоде Китая от ценового потолка на российскую нефть
Мир
В США заявили о попытках переписать историю Советской Украины
Мир
Во Франции назвали безумием поставки оружия Киеву в ущерб своей армии
Мир
Британия выразила готовность конкурировать с РФ за влияние в мире
Мир
Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов
Мир
Зеленский назвал сложной ситуацию с электричеством в Одесской области
Политика
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях необдуманных действий
Спорт
Российский боксер Аванесян потерпел поражение в бою с американцем Кроуфордом
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с гололедом до утра 11 декабря

Более 55 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 57 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания» от 11 декабря.

Проза ветров: в РФ могут изменить нормы работы вредных производств в непогоду
Сколько это позволит сэкономить бизнесу

По данным на 08:28, во Внуково пять рейсов задержаны и четыре отменены, в Домодедово — 35 рейсов задержаны, в Шереметьево — 11 рейсов задержаны и два отменены.

По данным метеостанции на ВДНХ на 11 декабря, менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм снега, что составляет 20% месячной нормы.

При этом синоптики предупреждают, что снег с дождем будут продолжаться до вторника. На этом фоне в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются гололед и снежный накат на дорогах. Из-за неблагоприятных метеорологических условий в Москве действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее в этот день специалисты российского Гидрометцентра опубликовали прогноз на воскресенье для жителей Москвы и области. Погода предстоит облачная, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов мороза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022