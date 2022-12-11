Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Менее чем за сутки в Москве выпало 12 мм снега, что составляет 1/5 нормы за месяц. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные с метеостанции на ВДНХ.
«По предварительным оценкам, прирост осадков вчера днем и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы», — отметили представители столичного метеобюро.
Стандарт по объему осадков за декабрь для Москвы составляет 56 мм.
При этом синоптики предупреждают, что снег с дождем будут продолжаться до вторника. На этом фоне в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются гололед и снежный накат на дорогах. Из-за неблагоприятных метеорологических условий в Москве действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.
Ранее в этот день специалисты российского Гидрометцентра опубликовали прогноз на воскресенье для жителей Москвы и области. Погода предстоит облачная, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов мороза.
Накануне в столичном ГУ МЧС призвали автомобилистов значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и не парковать автомобили вблизи деревьев.