В США заявили о выгоде Китая от ценового потолка на российскую нефть

Введение «потолка» цен на российскую нефть по инициативе стран G7 не возымеет ожидаемого эффекта. К такому выводу пришел обозреватель The Epoch Times Даниэль Лакалль.

Он указал на то, что верхняя граница на уровне $60 за баррель превышает текущую стоимость нефти Urals,а также среднюю котируемую цену за пять лет и нетбэк-цены Роснефти. Более того, «большая семерка» не учла, что своими действиями она просто перенаправила поток экспортного топлива в другой регион.

«Китай сможет покупать у РФ больше нефти с внушительной скидкой, в то время как российский государственный нефтяной гигант будет по-прежнему получать очень хорошую 16-процентную прибыль», — подчеркнул автор публикации.

По мнению Лаккалля, оптимальным решением для Запада стало бы вложение в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако G7 выбрали другой путь, ограничивая и без того недостаточный поток инвестиций в энергетический сектор.

«Я повторяю то, о чем твержу последние несколько месяцев: власти развитых стран настойчиво стремятся превратить скромную зависимость от России в глобальную зависимость от России и Китая», —​ заключил эксперт.

Между тем 6 декабря китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для Еврозоны от ценового «потолка» на энергоносители из РФ. Прежде всего, придется искать замену российскому топливу, а также платить больше за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США. Москва же, в свою очередь, сможет восполнить потери, обратившись к Пекину и Дели.

Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Ранее, 4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада решили бороться с энергетической зависимостью от РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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