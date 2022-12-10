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Россия и Турция подтвердили договоренности по зерновой сделке

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Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
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Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел подробные консультации с турецким коллегой Седатом Оналом, стороны среди прочего обсудили зерновую сделку.

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«Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден «пакетный» характер договоренностей — «черноморской инициативы», — говорится в заявлении, опубликованном 10 декабря на сайте российского МИДа.

В разговоре отмечалось полное и добросовестное выполнение соглашений, которое поможет нуждающимся странам и обеспечит глобальную продовольственную безопасность.

На прошлой неделе посол по особым поручениям, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров указал, что Российская Федерация готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно для всех заинтересованных стран.

1 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова лидеров стран Евросоюза о том, что против российского зерна и удобрений не действуют санкции, являются ложью. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и ЕС крайне медленно реагируют, исключения буквально «выбиваются».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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