Бут рассказал о судебном процессе по его делу в США

Вернувшийся после обмена заключенными в Россию Виктор Бут заявил, что во время одного из судебных заседаний в США судья назвала его «нормальным бизнесменом», который не делал ничего нелегального. На эту тему он высказался 10 декабря.

«Даже на суде судья сказала: «Извините, я не видела ничего на этом процессе того, в чем вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен. Многие бизнесмены делают то же самое. Ничего нелегального он не делал»», — рассказал Бут в интервью телеканалу RT.

Он также поделился, что самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с близкими, так как ему разрешался всего один звонок в месяц. Однако сейчас, добавил Бут, он чувствует себя счастливым человеком.

Россиянин 8 декабря был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

9 декабря Бут выразил благодарность за благородное отношение во время обмена. Однако его жена Алла Бут сказала, что ее муж чувствует себя ужасно: сильное истощение, так как он не спал на протяжении трех дней из-за дороги и эмоциональной составляющей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что бывшие заключенные помилованы главами государств.

В то же время бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.