Россиянин Бут поблагодарил США за благородное отношение в ходе обмена

Россиянин Виктор Бут благодарен США за благородное отношение во время обмена. Об этом 9 декабря заявила его супруга Алла Бут.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Всё обсудили», — цитирует ее ТАСС.

Тем не менее, по словам Аллы Бут, ее муж чувствует себя ужасно: у Виктора очень сильное истощение, поскольку он не спал три дня из-за дороги и эмоциональной составляющей.

Кроме того, во время обмена американская сторона извинилась перед Виктором за то, что не успела подготовить для передачи его рисунки и документы. Семья россиянина рассчитывает, что США в ближайшее время передадут документы и рисунки российскому посольству.

Накануне самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Россиянин признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Бут 9 декабря поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению. В разговоре с «Известиями» россиянин выразил особую благодарность правительству, а также самым близким женщинам — супруге и матери.

В то же время экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.