Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гипермаркет OBI в Химках почти полностью разрушен после пожара
Спорт
Блогер Коваленко заявил о природной силе Емельяненко
Авто
Управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АвтоВАЗ
Происшествия
При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб охранник
Мир
От Германии потребовали укрепления сотрудничества с Польшей
Общество
Ущерб от пожара в OBI в Химках может составить до 30 млрд рублей
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Мир
Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер
Культура
Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»
Мир
Власти стран Прибалтики выразили недовольство безвизовым режимом Белоруссии
Мир
В ЛНР заявили об отказах иностранных наемников ехать в Артемовск
Интернет
Вышел первый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor
Сюжет:

Россиянин Бут поблагодарил США за благородное отношение в ходе обмена

Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Виктор Бут благодарен США за благородное отношение во время обмена. Об этом 9 декабря заявила его супруга Алла Бут.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали. Всё обсудили», — цитирует ее ТАСС.

Тем не менее, по словам Аллы Бут, ее муж чувствует себя ужасно: у Виктора очень сильное истощение, поскольку он не спал три дня из-за дороги и эмоциональной составляющей.

Кроме того, во время обмена американская сторона извинилась перед Виктором за то, что не успела подготовить для передачи его рисунки и документы. Семья россиянина рассчитывает, что США в ближайшее время передадут документы и рисунки российскому посольству.

Накануне самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Россиянин признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Бут 9 декабря поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению. В разговоре с «Известиями» россиянин выразил особую благодарность правительству, а также самым близким женщинам — супруге и матери.

В то же время экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022