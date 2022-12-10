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В Совфеде назвали заявления Меркель по Украине подрывающими доверие к переговорам

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, обнажившие правду об их заведомой нежизнеспособности, являются верхом политического цинизма и подрывают доверие к дальнейшим переговорам, заявила 10 декабря «Известиям» сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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«Геополитический картельный сговор англо-американцев и их послушных вассалов — Украины — по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, направленный на подготовку Украины к противостоянию с Россией, подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами», — отметила Ковитиди.

Так она прокомментировала слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая 7 декабря заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее и противостоять РФ.

9 декабря президент РФ Владимир Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

8 декабря сенатор Алексей Пушков заявил, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.

7 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Берлин и весь Запад не собирались выполнять Минские соглашения, накачивали киевский режим оружием и игнорировали все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по российской территории.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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