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Вагабов назвал фаворита в поединке Дацика и Шульского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец ММА Вагаб Вагабов рассказал, кого он считает фаворитом в поединке между тяжеловесами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским на предстоящем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». По его мнению, победу одержит Шульский по очкам.

Вагабов отметил, что Дацик и Шульский являются друзьями, которые секундировали друг друга в каждом последнем поединке. Боец считает, что их встреча закончится победой Шульского по очкам.

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«По боксу, по очкам Паша может его «пересчитать», так скажем», — заявил Вагабов.

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием турнира станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Также зрители РЕН ТВ увидят поединки российского профессионального миксфайтера и спортивного видеоблогера из Санкт-Петербурга Никиты Солонина против действующего бойца промоушена АСА (Absolute Championship Akhmat) в среднем весе, чемпиона Европы и мира по боевому самбо, обладателя чемпионского титула М-1 в полутяжелой и средней весовых категориях Вячеслава Василевского.

Кроме того, на турнире сразятся кулачный боец, чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодежи по кикбоксингу Тимур Мусаев и российский боец Алексей Мельников, известный по кличке Мельник. На счету последнего — девять поединков в поп-ММА, из которых он одержал победу в пяти.

Завершающий турнир в рамках Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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