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The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России

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США больше на настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не атаковали цели на территории России. Об этом 9 декабря сообщила газета The Times со ссылкой на источник в американском министерстве обороны.

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«Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом [конфликта на Украине]. Ситуация изменилась», ― пояснил источник издания.

Теперь в руководстве США не так сильно обеспокоены возможной эскалацией Москвой конфликта в ответ на удары ВСУ по территории России. В связи с этим и призывы к недопущению провокаций стали реже.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским (в России и в Крыму. ― Ред.)». Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие», ― добавил высокопоставленный источник The Times.

Отмечается, что для США сейчас важно, только чтобы Украина соблюдала условия Женевской конвенции.

В целом сейчас Вашингтон против того, чтобы под ударом оказывались семьи россиян и чтобы Киев точечно устранял конкретных лиц. По имеющейся сейчас информации, Украина этим предостережениям следует.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, США больше не запрещают Украине использовать американское оружие против Крыма.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев планирует забрать себе свои территории частично военным, частично дипломатическим путем.

Ранее, 7 декабря, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США никогда не призывали Киев атаковать территории России. Кирби добавил, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно.

Кирби указал, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесение ударов по территории РФ.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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