В Рязани закончили разбор завалов на месте частичного обрушения дома

Рязанские спасатели закончили разбор завалов на месте частичного обрушения двухэтажного дома после взрыва. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что к ликвидации последствий ЧП были привлечены около 60 человек и 20 единиц техники.

Информацию об успешном завершении работ подтвердил губернатор региона Павел Малков. Он добавил, что новых пострадавших обнаружено не было.

«Утром приступим к обследованию несущих конструкций и определению сроков восстановительных работ», — заявил глава области в своем Telegram.

По словам Малкова, шесть жильцов поврежденного дома находятся в пункте временного размещения в комплексном центре социального обслуживания «Семья». Остальные решили остановиться у родственников и друзей.

Ранее в этот день глава рязанской администрации Елена Сорокина сообщила, что на случившегося будет введен режим чрезвычайно ситуации (ЧС) муниципального характера.

Взрыв произошел в пятницу около 17:40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. Губернатор Павел Малков назвал предварительной причиной ЧП детонацию бытового газа.

В результате хлопка частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завала двух человек. Пострадавшие были госпитализированы: один с сотрясением головного мозга и легкими травмами, второй — с ожогами, по оценкам врачей, он в тяжелом состоянии. Еще семь человек эвакуировали.

В пресс-службе местной прокуратуры заявили, что дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома. Ведомство проверит качество ремонта здания, а также соблюдение техники безопасной эксплуатации газового оборудования.