Режим ЧС муниципального характера введут из-за обрушения дома в Рязани

Режим чрезвычайно ситуации (ЧС) муниципального характера введут в связи с частичным обрушением дома после взрыва в Рязани. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

По ее словам, это необходимо для выделения средств на восстановительные работы.

«Чтобы выделить средства для восстановления пострадавшего дома, необходимо ввести режим ЧС муниципального характера. Оперативно готовится соответствующий документ», — написала Сорокина в Telegram-канале.

Взрыв газа произошел ранее в пятницу около 17:40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал предварительной причиной ЧП детонацию бытового газа.

В результате взрыва частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома. В МЧС сообщили, что из-под завала спасены два человека, их госпитализировали: одного с сотрясением головного мозга и легкими травмами, второго — с ожогами, по оценкам врачей, он в тяжелом состоянии. Еще семь человек эвакуировали.

Для устранения последствий ЧП были привлечены 19 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

На место выехали главы районной и областной администраций, начальник ГУ МЧС России по области Алексей Жуков, представители регионального управления Следственного комитета и прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома. Ведомство проверит то, как было соблюдено законодательство о безопасной эксплуатации газового оборудования, а также то, на сколько качественно производился ремонт жилой постройки.