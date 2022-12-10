Семья Пеле поздравила Неймара с повторением достижения бразильца

Семья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле поздравила нападающего сборной Бразилии Неймара с повторением рекорда национальной команды по количеству забитых голов. Об этом в пятницу, 9 декабря, написала дочь Пеле Келли Насименту на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Поздравления от семьи Насименту! Очень гордимся нашим выходцем из «Сантоса», — написала она.

Ранее в этот день сборная Бразилии уступила Хорватии в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в дополнительное команды забили по одному мячу. В серии пенальти Хорватия одержала победу со счетом 4:2.

6 декабря после победы над сборной Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре бразильские футболисты вышли на поле с баннером в поддержку Пеле. В свою очередь спортсмен заявил, что это его осчастливило.

29 ноября 82-летнего Пеле внепланово госпитализировали. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Однако 4 декабря стало известно, что Пеле находится в стабильном состоянии, его организм хорошо отвечает на лечение. Он переведен на паллиативную терапию после того, как химиотерапия, назначенная после диагностирования трех опухолей, перестала помогать.

Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.