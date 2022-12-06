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Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле

Пеле заявил, что сборная Бразилии сделала его день счастливым выходом в 1/4 финала ЧМ-2022
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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После победы над сборной Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре бразильские футболисты вышли на поле с баннером в поддержку Пеле. Он заявил, что это осчастливило его. Его слова привело издание Globo Esporte в понедельник, 5 декабря.

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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле заявил, что победа сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре над командой Южной Кореи сделала его счастливым. После завершения встречи бразильцы вышли на поле с баннером в поддержку Пеле.

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день очень счастливым», — цитирует издание Пеле.

5 декабря бразильские футболисты одержали победу над командой из Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1. Благодаря победе сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Ее следующим соперником станет сборная Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.

29 ноября 82-летнего Пеле внепланово госпитализировали. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность.

Газета Daily Mail 4 декабря сообщила со ссылкой на врачей спортсмена, что Пеле находится в стабильном состоянии, его организм хорошо отвечает на лечение. Он переведен на паллиативную терапию после того, как химиотерапия, назначенная после диагностирования трех опухолей, перестала помогать.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

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