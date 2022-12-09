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В ДНР сообщили о погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очередной удар по Донецку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлек за собой гибель мирных жителей. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«По предварительной информации есть жертвы среди гражданского населения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В этот же день стало известно, что в результате обстрелов ВСУ в Донецке начался пожар.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о массированном обстреле города. По его словам, ВСУ выпустили по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Известно, что удар был произведен из села Тоненькое.

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До этого в пятницу появилась информация о запуске 10 ракет из РСЗО «Град» по центральным районам Донецка. Попадания были зафиксированы в районе Студгородка и Дома правительства.

В общей сложности, по подсчетам СЦКК, 9 декабря в направлении Донецка было выпущено более 100 разнокалиберных снарядов.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. В приведенном документе содержатся фотографии и описания последствий атак.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников.

24 февраля РФ начала специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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