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Посол РФ не увидел намеков на улучшение российско-американских отношений

Посол РФ в США Антонов: намеков на позитив в российско-американских отношениях сегодня нет
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Никаких предпосылок и сигналов к улучшению российско-американских отношений на сегодняшний день нет. Об этом заявил в пятницу, 9 декабря, посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, отдельные контакты между двумя странами служат скорее исключением.

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«У меня нет такой оценки позитивной и даже намека какого-то на некий позитив, который существует в российско-американских отношениях. Разговор по стратегической стабильности у нас отсутствует, надо признать это и сказать откровенно», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что происходящее можно назвать результатом русофобской политики Вашингтона, который в феврале «свернул» диалог.

Кроме того, напомнил посол, курс на отказ от серьезного и профессионального разговора между двумя странами закреплен в доктринальных документах США.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» также подчеркнул, что сегодня российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии. Дипломат отметил, что США задействуют весь доступный арсенал средств в борьбе против России, что в перспективе, как считает он, останется константой американской политики.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, оценил шансы улучшения отношений РФ и США после обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Как заявил пресс-секретарь президента, подобный шаг не означает улучшения отношений Москвы и Вашингтона и делать выводы о том, что он может послужить выходом из кризиса в двухсторонних отношениях, неверно.

До этого, 6 декабря, стало известно, что профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета страны, в котором говорится, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций. Документ, в частности, предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

В Кремле, комментируя проект, назвали его чрезвычайно конфронтационным по отношению к России, что повлечет серьезные и длительные последствия по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

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