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Песков оценил шансы улучшения отношений РФ и США после обмена Бута на Грайнер

Песков: обмен россиянина Бута на американку Грайнер не означает улучшение отношений Москвы и Вашингтона
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Фото: РИА Новости
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Обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку из США Бриттни Грайнер не означает улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом 9 декабря «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры касались исключительно темы обмена. Неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону из выхода из того кризиса, который мы имеем в двухсторонних отношениях. Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии», — сказал он.

Песков добавил, что обменом занимались «специальные службы двух стран».

«Самый главный итог, что гражданин России, который 14 лет находился в плену фактически у американцев, в незаконном абсолютно заточении, вернулся на родину. Слава богу, что он жив и здоров, но врачи еще определят, насколько он здоров. Мы желаем ему скорейшей реабилитации», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Россиянин признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Бут 9 декабря поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению. В разговоре с «Известиями» россиянин выразил особую благодарность правительству, а также самым близким женщинам — супруге и матери.

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