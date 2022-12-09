Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО

Проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Мы работаем с министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, должен сказать, что проблемы, действительно, были, судя по тому, что вы говорите, наверное, остаются, хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но судя по тому, что вы сказали, а я думаю, что вы правы, проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени», — отметил он.

Путин также добавил, что самые острые проблемы со снабжением уже закрыты, а остальное является вопросом времени, которое потребуется на раскручивание соответствующих отраслей производства.

Президент отметил, что этим вопросом в данный момент занимается министерство промышленности.

Ранее, 7 декабря, Путин заявил о том, что проблемы с экипировкой российских военных должны быть уже решены, но если еще остались вопросы, с ними разберутся.

До этого, 25 ноября, президент РФ во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции заявил, что вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. Он отметил, что министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания. На совещании он отметил, что работа в совете по нуждам СВО ведется неделю и проект задач может быть не готов по объективным причинам. Однако его необходимо подготовить в короткие сроки. При этом он обратил внимание, что необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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