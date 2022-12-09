Путин объяснил свои слова о «длительном процессе спецоперации»

Президент России Владимир Путин объяснил, что, говоря о длительности специальной военной операции по защите Донбасса, имел в виду продолжительность процесса урегулирования. Об этом глава государства заявил 9 декабря.

«Я имел в виду длительность процесса урегулирования», — подчеркнул президент.

Как обратил внимание Путин, «всё идет своим чередом». «Всё прозрачно», — указал российский лидер.

По его словам, процесс урегулирования потребует определенного времени и всем участникам придется основываться на реальной ситуации.

«А вот процесс урегулирования в целом будет непростым и потребует определенного времени. Но так или иначе всем участникам придется согласиться с реалиями», — заключил Путин.

Ранее, 7 декабря, на встрече с членами Совета по правам человека президент отметил, что хоть спецоперация и длительный процесс, но он приносит серьезные результаты для России. По его словам, Азовское море превратилось во внутреннее море РФ, территория страны расширилась.

В конце ноября Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. С 2014 года РФ искренне надеялась договориться, что Донбасс в рамках Минских договоренностей вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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