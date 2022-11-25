Путин заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше

Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. Такое мнение выразил 25 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников спецоперации.

Он отметил, что с 2014 года РФ искренне надеялась договориться, что Донбасс в рамках Минских договоренностей вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.

«Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит. Но вот теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение (РФ с Донбассом. — Ред.) должно было бы произойти раньше», — сказал Путин.

Он также добавил, что, может быть, в этом случае и не было бы столько потерь среди мирных граждан.

7 июля Путин заявил, что Россия и ее руководство будут делать всё необходимое, чтобы помочь тем, кто живет в Донбассе. Тогда же глава государства указал, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

17 июня президент указал, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Он подчеркнул, что все задачи спецоперации будут решены.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам состоявшихся в сентябре референдумов. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовало 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержало 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».