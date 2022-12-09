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Путин рассказал об ответе России на возможный ядерный удар

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, по итогам визита в Киргизию прокомментировал тему применения ядерного оружия.

США имеет опыт превентивного удара, а также разработанную систему обезоруживающего удара, однако в настоящее время у России есть ядерное оружие, но уже более современное и эффективное, подчеркнул президент.

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Он отметил, что РФ постоянно проводит учения, ничего не скрывает.

«Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил, вы же видите это всё, мы не скрываем. Мы информируем, как и положено по нашим договорам с США. Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают всё то же самое», — сказал российский лидер.

Путин не исключает, что Москва может перенять у Соединенных Штатов наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара.

«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности», — подчеркнул он.

Путин отметил, что падение ракет на российской территории неизбежно, но он обратил внимание, что от противника в этом случае ничего не остается.

7 декабря российский лидер указал на нарастание угрозы ядерной войны, отметив при этом, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Он напомнил о стратегии применения средств защиты. Глава государства подчеркнул, что Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

В начале ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

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