Путин рассказал об ответе России на возможный ядерный удар

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, по итогам визита в Киргизию прокомментировал тему применения ядерного оружия.

США имеет опыт превентивного удара, а также разработанную систему обезоруживающего удара, однако в настоящее время у России есть ядерное оружие, но уже более современное и эффективное, подчеркнул президент.

Он отметил, что РФ постоянно проводит учения, ничего не скрывает.

«Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил, вы же видите это всё, мы не скрываем. Мы информируем, как и положено по нашим договорам с США. Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают всё то же самое», — сказал российский лидер.

Путин не исключает, что Москва может перенять у Соединенных Штатов наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара.

«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности», — подчеркнул он.

Путин отметил, что падение ракет на российской территории неизбежно, но он обратил внимание, что от противника в этом случае ничего не остается.

7 декабря российский лидер указал на нарастание угрозы ядерной войны, отметив при этом, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Он напомнил о стратегии применения средств защиты. Глава государства подчеркнул, что Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

В начале ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.