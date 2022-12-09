Гипермаркет OBI в Химках почти полностью разрушен после пожара

Гипермаркет OBI, расположенный у торгового центра «Мега Химки», почти полностью разрушен после пожара. Как стало известно 9 декабря, от здания остались только несущие конструкции каркаса

Остальные части ТЦ «Мега Химки» пожар в OBI на данный момент не затронул. В частности, как отмечает «РИА Новости», с другой стороны здания, где расположен «Ашан» и центральный вход в торговый центр, огня нет.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что к тушению пожара, который в настоящее время локализован, привлекаются более 70 человек и 20 единиц техники. Ликвидация осложняется конструкцией здания и большой горючей нагрузкой.

Как стало известно ранее, при пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Информацию подтвердил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Также, по данным ведомства, в 8:25 возгорание удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м.

В качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. В то же время ТАСС, также ссылаясь на экстренные службы, проинформировало, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки», 9 декабря.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. Однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Сообщается, что из здания OBI доносятся негромкие хлопки, напоминающие взрывающиеся бутылки или банки.

Согласно последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м. По данным «Известий», произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м. Дым от пожара идет в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня. Подразделения МЧС запросили авиацию для тушения возгорания.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.