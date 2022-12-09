Читатели Focus раскритиковали Шольца за политику в отношении России

Жители ФРГ усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его высказываний о России. Соответствующие комментарии появились под статьей немецкого издания Focus Online, опубликованной 6 декабря.

В данном материале обозреватель Ульрих Райц сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование конфликта на Украине.

Как напомнил журналист, Макрон недавно заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Россией, а странам Евросоюза и Украине необходимо учитывать беспокойство РФ из-за расширения НАТО.

При этом Шольц считает, что в гарантиях нуждается не Россия, а Украина. По его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава».

«Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее». Я смотрю на всё с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе», — написал пользователь с ником Jorg Holger Hoberueck.

С ним также согласился читатель Peter-Paul Reitz.

«Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!» — добавил комментатор.

«Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок (Анналена Бербок является главой МИД Германии. — Ред.). Без России в Европе нет безопасности. Это не ново. Это уже отметил генерал Шарль де Голль без всяких «если», а до этого и Отто фон Бисмарк. Обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну», — считает Wolfgang Press.

Также пользователь Heinz-Ulrich Mische указал на необходимость учитывать интересы России.

«Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе», — отметил он.

Ранее, 5 декабря, Шольц обвинил Россию в нарушении международного права и призвал западные страны защищать свои ценности, не допустив нового разделения мира на блоки. Он подчеркнул, что в данных обстоятельствах роль ФРГ заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

2 декабря стало известно, что Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Он также подчеркнул решимость Германии продолжать помогать Киеву обеспечивать обороноспособность, а также осудил массированные ракетные авиаудары по объектам украинской инфраструктуры.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон 3 декабря подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

Также экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен 29 ноября заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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