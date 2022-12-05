Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Мир
Китайские хакеры украли $20 млн коронавирусных пособий в США
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Общество
Хуснуллин назвал сроки восстановления левой стороны Крымского моста
Мир
Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Мир
СК РФ завершил дело в отношении распространявшего фейки о СВО колумбийца
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Политика
Путин подписал закон о запрете митингов у зданий органов власти и вокзалов
Общество
Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома
Мир
В ФРГ умерла одна из школьниц после нападения неизвестного с ножом

Шольц призвал Запад защищать свои ценности и избегать разделения мира на блоки

Шольц призвал защищать западные ценности без разделения мира на блоки
0
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в нарушении международного права и призвал западные страны защищать свои ценности, не допустив нового разделения мира на блоки. Об этом он написал в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной 5 декабря.

Бундес-танк: может ли Берлин отказаться от поставок тяжелого оружия Киеву
Пока Шольц объявляет об усилении украинской артиллерии и ПВО, в партии канцлера призывают к мирным переговорам с Россией

«Мы должны защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. Но также мы должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки», — говорится в материале.

По словам Шольца, для этого необходимо прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений без «идеологических шор».

При этом канцлер Германии обвинил Россию в «реваншистском империализме», который разрушил европейскую и международную архитектуру мира. Шольц подчеркнул, что в данных обстоятельствах роль ФРГ заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

Резюмируя, он также отметил эффективность антироссийских санкций, которые показывают совместную силу НАТО и Евросоюза (ЕС).

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление канцлера Шольца об эффективности введенных против России ограничений. По словам представителя Кремля, определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера.

Он подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, это отмечают многие специалисты.

В этот же день газета Politico сообщила, что Евросоюз (ЕС) обсуждает девятый пакет санкций против России. По данным источников издания, они затронут сферы технологий, финансов, медиа и могут быть приняты уже 12 декабря.

При этом, как написала в октябре газета The New York Times, в ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей. В материале отмечается, что, в частности, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022