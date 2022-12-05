Шольц призвал Запад защищать свои ценности и избегать разделения мира на блоки

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в нарушении международного права и призвал западные страны защищать свои ценности, не допустив нового разделения мира на блоки. Об этом он написал в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной 5 декабря.

«Мы должны защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. Но также мы должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки», — говорится в материале.

По словам Шольца, для этого необходимо прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений без «идеологических шор».

При этом канцлер Германии обвинил Россию в «реваншистском империализме», который разрушил европейскую и международную архитектуру мира. Шольц подчеркнул, что в данных обстоятельствах роль ФРГ заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

Резюмируя, он также отметил эффективность антироссийских санкций, которые показывают совместную силу НАТО и Евросоюза (ЕС).

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление канцлера Шольца об эффективности введенных против России ограничений. По словам представителя Кремля, определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера.

Он подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, это отмечают многие специалисты.

В этот же день газета Politico сообщила, что Евросоюз (ЕС) обсуждает девятый пакет санкций против России. По данным источников издания, они затронут сферы технологий, финансов, медиа и могут быть приняты уже 12 декабря.

При этом, как написала в октябре газета The New York Times, в ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей. В материале отмечается, что, в частности, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

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