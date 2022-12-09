Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, прибыл в Киргизию для участия в заседании Высшего евразийского экономического союза (ВЕЭС).

По данным Кремля, участники встречи обсудят формирование общего рынка газа, создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС и развитие единого рынка услуг. Также одной из центральных тем для обсуждения станет потенциальное соглашение о свободной торговле между союзом и ОАЭ.

Отмечается, что на полях саммита российский лидер сможет побеседовать с коллегами в двустороннем формате. Так, уже запланирована отдельная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на саммите в Бишкеке может быть поднят вопрос о создании тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

6 декабря Путин в разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым обсудил двустороннюю повестку и отметил высокий уровень и динамику партнерства двух стран. Кроме того, лидеры затронули повестку дня предстоящего заседания ЕАЭС.

28 ноября стало известно, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.). Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м получили Узбекистан и Куба.