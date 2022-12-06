Путин обсудил с Жапаровым двустороннюю повестку

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 декабря, обсудил с киргизским коллегой Садыром Жапаровым двустороннюю повестку и отметил высокий уровень и динамику партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения. Лидеры также затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, отметив высокий уровень и динамику российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин направил Жапарову поздравительную телеграмму.

Ранее, 12 октября, стало известно, что ПАО «Россети» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие электросетевых комплексов сторон. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, сотрудничество в области развития электроэнергетических систем Киргизии.

Также компании планируют обмениваться опытом по широкому спектру вопросов, в том числе по подготовке и переподготовке специалистов на базе корпоративных учебных центров, технологическому присоединению потребителей, проектированию и строительству энергообъектов, цифровой трансформации электросетевого комплекса.