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«Россети» и «НЭС Кыргызстана» заключили договор о стратегическом сотрудничестве

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Фото: ПАО "Россети"
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ПАО «Россети» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие электросетевых комплексов сторон. Документ подписали главы компаний Андрей Рюмин и Алтынбек Рысбеков на полях форума РЭН-2022 в Москве.

Как сообщили в компании «Россети», соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, сотрудничество в области развития электроэнергетических систем Киргизии. Также компании планируют обмениваться опытом по широкому спектру вопросов, в том числе, подготовке и переподготовке специалистов на базе корпоративных учебных центров, технологическому присоединению потребителей, проектированию и строительству энергообъектов, цифровой трансформации электросетевого комплекса.

«Это первое соглашение такого масштаба, заключенное электросетевыми компаниями России и Кыргызстана. Оно создает условия для кооперации по наиболее актуальным направлениям, включая разработку и применение инновационных технологий, электротехнического оборудования и материалов, сертификацию и испытания. Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать развитию энергетических отраслей наших стран», — отметил Андрей Рюмин.

«Наше сотрудничество будет способность дальнейшему развитию двусторонних отношений крупных энергетических компаний Кыргызстана и России, а также даст толчок плодотворному сотрудничеству в области нормативно-правовой документации, современных инновационных технологий, обмена опытом и повышения квалификации персонала», — подчеркнул Алтынбек Рысбеков.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» — ведущий киргизский оператор в сфере транспортировки и распределения электроэнергии. Компания также осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление национальной энергосистемой республики. В зоне ответственности компании находятся более 12 000 км линий электропередач и 547 подстанций.

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