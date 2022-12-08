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Общество
Суд продлил арест Кара-Мурзе

Суд продлил арест Кара-Мурзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Басманный суд Москвы на заседании в четверг, 8 декабря, продлил срок содержания под стражей политику Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) до 12 февраля.

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Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. На прошлом заседании, 10 октября, заключение Кара-Мурзы продлили до 12 декабря.

Кара-Мурзу обвиняют в дискредитации российской армии и государственной измене (ст. 207.3 и ст. 275 УК РФ, соответственно).

Следователи утверждают, что в ходе выступления в палате представителей штата Аризона (США) он сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст РФ включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Кроме того, подсудимому вменяют работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории РФ. Речь идет о конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре (признан иностранным агентом) 27 октября 2021 года и, по мнению следствия, была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией).

Ранее Кара-Мурза выполнял обязанности вице-президента фонда, однако, по данным «Известий», летом 2021 года оставил должность. Тем не менее, в распоряжении СК России появились доказательства того, что он давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, продолжая таким образом работать на нежелательную организацию. Стоимость услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы, за дискредитацию Вооруженных сил России Кара-Мурзе грозит до 10 лет. Публицист не признает свою вину ни по одному из пунктов.

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