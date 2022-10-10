Басманный суд Москвы продлил арест политику Кара-Мурзе

Басманный суд Москвы продлил на два месяца, до 12 декабря, арест политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) , обвиняемому в дискредитации армии РФ и государственной измене. Об этом 10 октября из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

Продлив арест обвиняемому, суд удовлетворил ходатайство следствия. Заседание прошло в закрытом режиме в силу материалов, содержащих государственную тайну.

По данным «Известий», летом 2021 года Кара-Мурза покинул пост вице-президента фонда «Свободная Россия», деятельность которого признана нежелательной на территории РФ.

Однако в распоряжении следователей Следственного комитета (СК) России появились доказательства того, что журналист давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, продолжая работу в интересах нежелательной организации. Стоимость его услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

По данным следствия, 15 марта текущего года обвиняемый выступил в палате представителей штата Аризона (США) и сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст РФ включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы.

При этом политик в настоящее время уже находится в СИЗО по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По этой статье журналисту может грозить до 10 лет лишения свободы.