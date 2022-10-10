Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о продвижении вперед на угледарском и марьинском направлениях
Авто
Доля китайских машин в России превысила 30%
Мир
В минобороны Белоруссии призвали Киев не провоцировать Минск
Мир
МИД Франции отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту
Мир
Проект резолюции ЕС по новым территориям РФ поступил в ГА ООН
Мир
Минобороны ФРГ пообещало отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T
Мир
На Украине назвали пропагандой слова о намерении Венгрии вернуть Закарпатье
Мир
СМИ сообщили о злости лидеров ЕС из-за поведения канцлера ФРГ Шольца
Культура
Ученые выяснили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер
Мир
В ДНР заявили о разочаровании украинских солдат в американских Javelin
Общество
Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки
Экономика
Оператор СП-2 снизил давление на уцелевшей ветке трубопровода

Басманный суд Москвы продлил арест политику Кара-Мурзе

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы продлил на два месяца, до 12 декабря, арест политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) , обвиняемому в дискредитации армии РФ и государственной измене. Об этом 10 октября из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Продлив арест обвиняемому, суд удовлетворил ходатайство следствия. Заседание прошло в закрытом режиме в силу материалов, содержащих государственную тайну.

По данным «Известий», летом 2021 года Кара-Мурза покинул пост вице-президента фонда «Свободная Россия», деятельность которого признана нежелательной на территории РФ.

Однако в распоряжении следователей Следственного комитета (СК) России появились доказательства того, что журналист давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, продолжая работу в интересах нежелательной организации. Стоимость его услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

По данным следствия, 15 марта текущего года обвиняемый выступил в палате представителей штата Аризона (США) и сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст РФ включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы.

При этом политик в настоящее время уже находится в СИЗО по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По этой статье журналисту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022