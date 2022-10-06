Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене

В отношении российского журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего (признан физлицом, выполняющим функции иноагента) возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («государственная измена»). Об этом «Известия» узнали в четверг, 6 октября.

Летом 2021 года Кара-Мурза покинул пост вице-президента фонда «Свободная Россия», деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. Однако, по имеющейся информации, в распоряжении следователей СКР появились доказательства того, что журналист давал консультации сотрудникам иностранных спецслужбам, продолжая работу в интересах нежелательной организации. Стоимость его услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы. При этом Кара-Мурза в настоящее время уже находится в СИЗО по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По этой статье журналисту может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 15 марта он выступил в палате представителей штата Аризона (США) и сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля Кара-Мурза был арестован и в тот же день Минюст РФ включил его в реестр физлиц-иноагентов.