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В России появится в продаже кроссовер Toyota Harrier

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Фото: Toyota
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Российские автопродавцы начали принимать заказы на поставку в РФ кроссовера Toyota Harrier. Об этом 8 декабря сообщила «Российская газета».

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Цены на модель, которая попадет в Россию по параллельному импорту, варьируются от 2 930 000 до 4 370 000 рублей. Традиционно продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договорf в соответствии с текущим курсом валют.

Четвертое поколение машины построено на платформе TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузова японского кроссовера позволила повысить управляемость машины и комфорт при движении. Подвески автомобиля независимого типа: спереди — «МакФерсон», сзади — так называемая многорычажка.

Harrier предлагается в двух вариантах — бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом). В первом случае кроссовер оснащается двухлитровым двигателем мощностью 171 л.с., а во втором — гибридной системой, построенной на основе бензинового мотора с отдачей 178 л.с. Привод может быть передним или полным.

2 декабря стало известно, что компания Toyota намерена в 2023 году представить новый трехрядный кроссовер Highlander, который получит более просторный салон и приставку Grand к названию. Никаких фото новинки компания пока не публикует, в печать просочился только тизер модели. Премьера должна состояться 8 февраля 2023 года, накануне Чикагского автосалона. По оценке специалистов, новинка разделит техническую начинку с Crown Hybrid Max, которая дебютировала в начале 2022 года. В установку входят турбомотор объемом 2,4 л и электромотор. Известно, что суммарная отдача гибрида составит 344 л. с.

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