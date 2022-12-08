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ОАЭ и СА рассказали о своем участии в обмене заключенными между США и РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Усилия Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии поспособствовали произведению обмена заключенными между Россией и США, указано 8 декабря в совместном заявлении МИД двух стран на их сайтах.

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«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов и министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия объявили об успехе посредничества под руководством президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и его королевского высочества принца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в освобождении и обмене заключёнными между США и Россией», — указано в сообщении.

Ранее 8 декабря президент США Джо Байден выразил благодарность властям ОАЭ за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер в рамках обмена с россиянином Виктором Бутом. По его словам, в данный момент Грайнер уже в самолете и в течение суток окажется на родине.

Прежде в этот день новость об обмене Бута и Грайнер сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден. В МИД РФ позже добавили, что процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме больше половины 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

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