Реклама
Прямой эфир
Мир
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Мир
Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю
Мир
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Мир
Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена
Мир
Боррель заявил о военных расходах Евросоюза в размере €214 млрд
Армия
Путин указал на неспособность «шума и треска» помешать выполнению задач ВС РФ
Мир
ЕК передала странам-членам ЕС проект новых антироссийских санкций
Общество
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
Мир
СМИ узнали о возможном превосходстве КНР перед США по ядерным боеголовкам
Мир
Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону
Политика
В Госдуме назвали «отморозками» вытерших ноги о флаг ДНР членов украинской делегации
Туризм
Консульство Кипра опровергло данные о массовых отказах россиянам в визах
Сюжет:

Бывший производитель Coca-Cola отреагировал на появление напитков в магазинах РФ

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexander Sayganov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Мултон Партнерс», производившая напитки Coca-Cola в России, не объяснила появление свежей продукции в московских магазинах.

Всего «Доброго»: замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре
Как напитки будут отличаться от оригинала по вкусу и цене

«Эта продукция сейчас у нас не производится», — рассказали в компании «Известиям» 8 декабря.

Ранее в двух магазинах «Светофор» в Москве были обнаружены бутылки с Coca-Cola, на которых в качестве даты производства было указано 3 ноября. В «Мултон Партнерс» предположили, что это могла быть продукция из Казахстана.

26 августа основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что напиток Coca-Cola будет продаваться в России под названием «Добрый Кола». Он предположил, что продажи будут строиться на известности бренда соков «Добрый».

До этого, 11 августа, сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) в своем полугодовом отчете оценила масштаб потерь после сокращения деятельности в России в €190 млн. В нем указано, что компания планирует максимально сократить свое присутствие на территории России, передав бизнес небольшим предприятиям, которые будут способны моментально стать независимыми в финансовом и производственном планах.

Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ 9 июня. Ее основной конкурент PepsiCo покинула российский рынок весной этого года.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022