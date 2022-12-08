Бывший производитель Coca-Cola отреагировал на появление напитков в магазинах РФ

Компания «Мултон Партнерс», производившая напитки Coca-Cola в России, не объяснила появление свежей продукции в московских магазинах.

«Эта продукция сейчас у нас не производится», — рассказали в компании «Известиям» 8 декабря.

Ранее в двух магазинах «Светофор» в Москве были обнаружены бутылки с Coca-Cola, на которых в качестве даты производства было указано 3 ноября. В «Мултон Партнерс» предположили, что это могла быть продукция из Казахстана.

26 августа основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что напиток Coca-Cola будет продаваться в России под названием «Добрый Кола». Он предположил, что продажи будут строиться на известности бренда соков «Добрый».

До этого, 11 августа, сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) в своем полугодовом отчете оценила масштаб потерь после сокращения деятельности в России в €190 млн. В нем указано, что компания планирует максимально сократить свое присутствие на территории России, передав бизнес небольшим предприятиям, которые будут способны моментально стать независимыми в финансовом и производственном планах.

Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ 9 июня. Ее основной конкурент PepsiCo покинула российский рынок весной этого года.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.