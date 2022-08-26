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Основатель «Теремка» раскрыл новое название Coca-Cola в России

Основатель сети «Теремок» Гончаров сообщил, что Coca-Cola переименовали в «Добрый Кола»
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что напиток Coca-Cola будет продаваться в России под названием «Добрый Кола». Об этом он заявил 26 августа на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс».

Всего «Доброго»: замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре
Как напитки будут отличаться от оригинала по вкусу и цене

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет «Добрый Кола» называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сказал Гончаров.

Он предположил, что продажи будут строиться на известности бренда соков «Добрый».

Ранее, 23 августа, в торговой сети «Магнит» рассказали «Известиям», что Coca-Сola презентовала торговле новые бренды напитков, созданные специально для России. Речь идет о лимонадах «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». У них будут привычные для покупателей вкусы, которые уже были представлены до ребрендинга — как у Sprite и Fanta соответственно. Они появятся в продаже уже в сентябре.

11 августа сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) в своем полугодовом отчете оценила масштаб потерь после сокращения деятельности в России в €190 млн. В нем указано, что компания планирует максимально сократить свое присутствие на территории России, передав бизнес небольшим предприятиям, которые будут способны моментально стать независимыми в финансовом и производственном планах.

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

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