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Замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Coca-Сola презентовала торговле новые бренды напитков, созданные специально для России. Они появятся в продаже уже в сентябре, рассказали «Известиям» в торговой сети «Магнит» во вторник, 23 августа.

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Какие вкусы производитель предложит вместо флагманских брендов

Речь идет о лимонадах «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange». У них будут привычные для покупателей вкусы, которые уже были представлены до ребрендинга — как у Sprite и Fanta соответственно. Плюс к этой линейке добавят совершенно новые варианты, например, манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом Rich.

Coca-Сola провела презентацию новых напитков и для торговой сети «Верный», сказали «Известиям» в компании. Там уточнили: абсолютно новых имен не прозвучало, компания использовала те же названия, что уже есть в портфеле.

Напомним, бренд «Добрый» принадлежит Coca-Сola Company. Ритейлер и производитель пока не договорились о запуске продаж новинок и не приняли решения об их вводе в ассортимент сети, сказали в «Верном».

«Торговая сеть примет решение после того, как получит от партнеров информацию о закупочных ценах, плюс другие детали. Вряд ли «молодые» бренды будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola», — добавили в торговой сети.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всего «Доброго»: замена Sprite и Fanta появится на прилавках в сентябре»

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