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Coca-Cola потеряла €190 млн после сокращения сотрудничества с Россией

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) в своем полугодовом отчете оценила масштаб потерь после сокращения деятельности в России в €190 млн. Документ опубликован 11 августа на сайте организации.

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В нем указано, что компания планирует максимально сократить свое присутствие на территории России, передав бизнес небольшим предприятиям, которые будут способны моментально стать независимыми в финансовом и производственном планах.

«В первом полугодии мы понесли неденежные издержки в €188 млн и денежные в размере €2 млн, в основном в связи с нашей деятельностью в России», — говорится в документе.

Во втором полугодии убытки оцениваются приблизительно в €82 млн, отмечает НСН.

19 июня сообщалось, что в магазине Екатеринбурга появились сделанные в Киргизии напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta. На этикетках бутылок было написано «Классикалык» и «Сделано в Бишкеке».

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ. 16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

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