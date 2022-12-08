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В Ярославле в больнице умер пострадавший при взрыве бытового газа

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Фото: МЧС РФ
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В Ярославле в больнице скончался пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме, получивший тяжелые травмы.

«Пострадавший мужчина умер в больнице», — рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону 8 декабря.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Кузнецова в Ярославле произошел 5 декабря. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля здания. Людей под завалами не было.

Тем же вечером власти Ярославля признали пригодным для проживания поврежденный взрывом газа дом.

По данным экстренных служб, ЧП произошло на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки был газифицирован.

Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле названа самовольная эксплуатация газового оборудования.

Ранее в четверг стало известно о гибели одной из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске. 62-летняя женщина умерла в больнице. Так, число жертв в результате инцидента возросло до девяти.

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