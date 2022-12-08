Число погибших после взрыва в Нижневартовске возросло до девяти

Одна из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске скончалась в больнице. Таким образом, число жертв возросло до девяти. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе правительства Югры, ссылаясь на департамент здравоохранения.

«<…> в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — сказано в заявлении пресс-службы в Telegram-канале.

Взрыв прогремел вечером 4 декабря.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. 7 декабря начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Петр Кугуй рассказал о том, что работы по разбору завалов завершены.

Отмечалось, что дом не был газифицирован. В одной из квартир специалисты обнаружили разгерметизированный баллон.